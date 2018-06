Battlefield V, un trailer per il multiplayer

Il nuovo Battlefield V affiancherà un ricco comparto multiplayer alla campagna da affrontare in singolo, con sfide che saranno ambientate in location di tutto il pianeta ai tempi della seconda guerra mondiale: si passerà dunque dai paesaggi freddi della Norvegia a quelli caldi del deserto nordafricano. Lo sparatutto, sviluppato da DICE e pubblicato da Electronic Arts, arriverà il 19 ottobre sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Effettuando l'acquisto in pre-ordine si ha la possibilità di accedere alla fase Open Beta e mettere così alla prova il gameplay in anticipo rispetto al lancio.