Un teaser per lo smartphone BlackBerry KEY2

BlackBerry KEY2 è il nuovo smartphone in arrivo da uno dei brand che hanno fatto la storia del mercato mobile. Ad anticiparlo è un teaser in cui vengono mostrati un doppio modulo fotografico presente sul retro e una tastiera fisica con un misterioso pulsante in evidenza: si presume possa trattarsi di una scorciatoia per l'apertura immediata di applicazioni o launcher. Secondo le indiscrezioni avrà display da 4,5 pollici, processore Snapdragon 660, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e batteria da 3360 mAh. L'appuntamento con la presentazione ufficiale è fissato per il 7 giugno.