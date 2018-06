Boeing GoFlyPrize: i design vincenti

Indetto nel 2017, il GoFly Prize di Boeing ha visto la partecipazione di quasi 3.000 team provenienti da 95 paesi di tutto il mondo, intenti a immaginare metodi, tecnologie, sistemi e mezzi innovativi per sfruttare la dimensione verticale dello spazio al fine di rivoluzionare il mondo dei trasporti. In questo filmato vengono celebrate le dieci idee migliori, che alla conclusione di un'attenta fase di selezione delle proposte si sono aggiudicate ognuna un premio economico da 20.000 dollari. Il riconoscimento per il vincitore finale del contest sarà ben più generoso: un milione di dollari.