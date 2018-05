Boston Dynamics: la corsa del robot Atlas

Un complesso sistema di sensori e attuatori permette al robot Atlas di Boston Dynamics non solo di reggersi in piedi mantenendo correttamente l'equilibrio, ma anche di correre e saltare gli ostacoli che incontra lungo il percorso. L'unità ha fatto segnare un'evoluzione sorprendente nel corso degli ultimi anni, arrivando a operare in modo del tutto indipendente da una fonte di alimentazione esterna. In un futuro non troppo lontano potrà essere impiegata per gli interventi nelle situazioni di emergenza, laddove verrebbe messa a rischio l'incolumità di un essere umano, così come in ambito industriale per lo svolgimento delle mansioni più gravose.