Call of Duty: Black Ops 4, la beta del multiplayer

Il publisher Activision e la software house Treyarch hanno distribuito un nuovo trailer dedicato alla beta multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4, disponibile per il download a partire dal 3 agosto. Nel pacchetto saranno incluse ben sei mappe giocabili e una modalità denominata Blackout completamente inedita per la serie FPS, caratterizzata dalle dinamiche tipiche dei Battle Royale come Fortnite. Il titolo, va ricordato, a differenza dei predecessori non offrirà una campagna da affrontare in singolo. La data di uscita dello sparatutto è fissata per il 12 ottobre sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.