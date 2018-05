Call of Duty: Black Ops 4, il trailer di annuncio

Il nuovo capitolo della serie sparatutto per eccellenza, realizzato da Treyarch per il publisher Activision, punta tutto su un solido comparto multiplayer. In Call of Duty: Black Ops 4 non sarà infatti presente la tradizionale campagna da affrontare in singolo, offrendo però numerose sfide nelle quali cimentarsi online, comprese tre avventure per la modalità Zombies e una sorta di Battle Royale all'interno di una mappa enorme. Il titolo sarà disponibile a partire dal 12 ottobre sulle piattaforme PC (con una versione sviluppata appositamente da Beenox), PlayStation 4 e Xbox One.