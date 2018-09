Call of Duty: Black Ops 4, trailer di lancio

Il trailer di lancio di Call of Duty: Black Ops 4 appena condiviso da Activision prima dell'uscita ufficiale, che mostra la modalità multiplayer competitivo, la modalità battle royale denominata Blackout e quella dedicata agli zombie. Si preannuncia come un gioco frenetico, ricco di azione e sarà disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 dal 12 ottobre 2018.