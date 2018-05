La modalità Zombi di Call of Duty: Black Ops 4

Viaggio Disperato è il titolo di una delle tre avventure proposte da Call of Duty: Black Ops 4 nella sua modalità Zombi, presentata in questo trailer. Ci si trova in viaggio a bordo del Titanic, ma tutto improvvisamente prende una piega orribile e inaspettata, con i quattro protagonisti che si trovano da un momento all'altro a dover fare i conti con un equipaggio tramutato in mostruose creature fameliche. Le altre due avventure disponibili fin dal lancio del titolo (fissato per il 12 ottobre su PC, PS4 e Xbox One) sono XI ambientata nell'antica Roma dei gladiatori e l'ancora misteriosa Blood of the Dead.