Campus Party: intervista ad AnotheReality

Non è realtà aumentata né realtà virtuale e nemmeno realtà mista: è XR, la Extended Reality. Un termine coniato per racchiudere al suo interno tutte queste tecnologie in grado di far vivere esperienze coinvolgenti, immersive, applicabili all'ambito del gaming così come alla formazione e al business. È esattamente ciò che fa AnotheReality, team italiano presente nella cornice milanese di Campus Party per raccogliere feedback su un nuovo progetto videoludico in cantiere. Ne abbiamo parlato con Matteo Favarelli, COO & Founder, per capire come le aziende possano beneficiare della realtà estesa.