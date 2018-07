Campus Party: intervista a IGPDecaux

Una realtà come IGPDecaux, da sempre attiva nell'ambito della comunicazione, ha partecipato da protagonista all'edizione 2018 di Campus Party in Italia, parlando di smart city e public design. Abbiamo chiesto ad Alessandro Loro, Head of Innovation e Communication del gruppo, perché rivolgersi a una platea prevalentemente giovane come quella di CPIT2 e in che modo le soluzioni proposte da IGPDecaux possono trovare una collocazione virtuosa all'interno del contesto urbano, tanto da arrivare a costituire una preziosa risorsa economica per finanziare servizi di pubblica utilità.