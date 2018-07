Campus Party: intervista a Smartangle

Tra gli interventi andati in scena nella cornice di Campus Party anche quello di Smartangle, sui temi dell'innovazione tecnologica e delle nuove competenze. In seguito allo speech abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con il fondatore Adriano La Vopa, per meglio comprendere a cosa ci si riferisce parlando di Open Innovation o ricorrendo a termini come coopetizione. L'evoluzione degli strumenti messi a disposizione del mondo business non basta: deve necessariamente essere accompagnata da un cambiamento di tipo culturale e dall'acquisizione di nuove skill grazie a una sinergia sempre più stretta tra il mondo accademico e quello imprenditoriale.