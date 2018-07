Canon PowerShot SX740 HS con zoom ottico 40x

Zoom ottico 40x per catturare ogni singolo dettaglio dell'inquadratura anche dalle lunghe distanze, sensore CMOS con risoluzione 20,3 megapixel affiancato dal processore DIGIC 8 (raffica fino a 8 fps) e moduli dedicati alla connettività wireless per trasmettere in modo immediato le immagini ai dispositivi mobile: la nuova Canon PowerShot SX740 HS è una fotocamera dal design compatto che offre una grande versatilità. Non manca nemmeno la registrazione video in formato 4K. Arriverà sul mercato alla fine di agosto, al prezzo consigliato di 417,99 euro, disponibile in due colorazioni: Black e Silver.