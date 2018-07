Centauro, il robot dell’IIT

L'Istituto Italiano di Tecnologia presenta Centauro, un'unità robotica progettata in modo da poter intervenire nelle situazioni di emergenza. L'automa poggia su quattro ruote e a differenza di altri suoi simili non è forma antropomorfa, bensì richiama alla mente la sagoma di un equino: metà cavallo e metà uomo, proprio come nella leggenda della mitologia greca. È alto 1,5 metri e pesa 93 Kg. In questo filmato dimostrativo lo si può vedere simulare i movimenti di un karateka, sollevare e spostare pesi, spezzare un asse di legno con il suo braccio hi-tech. La batteria integrata è sufficiente per offrire 2,5 ore di autonomia.