Click 001: Mark, non ti scusare

Mark Zuckerberg, spiega tanto, ma non scusarti troppo. Avete visto questo strano spettacolo del Congresso? Ma il cittadino dov'era? Ci siamo già pentiti di non aver tenuto al sicuro i dati sia dai governi che dalle grandi piattaforme. Il caso Cambridge Analytica ha sollevato le ire della politica americana solo perché metà è convinta di aver vinto grazie a Facebook e l'altra metà è convinta che invece Facebook sia liberal e contro Trump. Sono entrambe tesi sbagliatissime, scorrette, non dimostrate e indimostrabili.