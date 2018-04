Click 002: Intergruppo per l’innovazione

L'Intergruppo Parlamentare per l'Innovazione Tecnologica ha rappresentato una esperienza utile e fortemente simbolica che ha caratterizzato l'ultima legislatura. Molti i risultati ottenuti grazie al lavoro di parlamentari quali Stefano Quintarelli o Paolo Coppola. L'impegno dell'on. Federico D'Incà è di raccogliere l'eredità di quanto costruito per portare avanti l'impegno anche nella nascente legislatura: in bocca al lupo, noi ci speriamo.