CoD Black Ops 4: trailer per Zombie, Chaos Story

La modalità Zombie di Call of Duty: Black Ops 4 porterà i giocatori in un viaggio nel tempo, un'avventura in cui fare i conti con minacciose orde di non morti. Questo il trailer rilasciato dal publisher Activision e dalla software house Treyarch, carico di azione e adrenalina, per dare uno sguardo a due delle storie narrate: Voyage of Despair e IX, la prima ambientata sul Titanic (dove la giovane Scarlett Rhodes si mette alla ricerca del padre misteriosamente scomparso) e la seconda invece all'interno di un'arena dell'antica Roma. La data di uscita dello sparatutto è fissata per il 12 ottobre 2018.