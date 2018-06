Cyberpunk 2077: il trailer dell’E3 2018

Il trailer di Cyberpunk 2077 mostrato dalla software house CD Projekt Red all'E3 2018 permette di immergersi nelle atmosfere decadenti di Night City, la città che andrà a ospitare le avventure del protagonista (o della protagonista) di nome V. Uno scenario distopico, in stile cyberpunk appunto: macchine volanti, impianti biotech, ologrammi e robot umanoidi. Il gameplay sarà quello di un first person RPG, con visuale in prima persona e qualche dinamica da FPS a fare da supporto alla struttura tipica dei giochi di ruolo. L'intero filmato è realizzato con sequenze generate dal motore REDengine 4.