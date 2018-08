DAZN: calcio in diretta e tanto altro

Partite da guardare in diretta, video con gli highlight degli incontri da rivedere in qualsiasi momento, compatibilità con una miriade di dispositivi (dalle TV ai computer, dagli smartphone ai tablet, senza dimenticare console, set-top box ecc.), possibilità di mettere in pausa i match quando lo si desidera, supporto all'alta definizione e molto altro ancora: tutto questo è DAZN. La piattaforma fa il suo debutto ufficiale anche in Italia, trasmettendo tra le altre cose tre sfide della Serie A per ogni turno di campionato. I primi 30 giorni sono gratuiti, poi l'abbonamento costa 9,99 euro al mese.