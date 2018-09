DearMoon, progetto artistico ispirato allo spazio

"Ho scelto di andare sulla Luna, con gli artisti. Cosa vedranno? Cosa sentiranno? E cosa creeranno?". Così inizia il video del nuovo progetto artistico #DearMoon ispirato allo spazio e ospitato da Yusaku Marzawa, imprenditore giapponese e il primo turista spaziale che SpaceX ed Elon Musk manderanno in orbita attorno alla Luna, affiancato da un gruppo composto da 6-8 artisti per trasformare l’avventura in arte.