I notebook Dell Latitude 5591 e 5491

New entry nel catalogo di notebook Dell destinati a un impiego in ambito aziendale: il produttore ha presentato i modelli Latitude 5591 e Latitude 5491, il primo con display da 15,6 pollici e il secondo con uno schermo più piccolo da 14 pollici. Le specifiche tecniche sono simili: processori Intel Core i5 o Core i7 della serie H, fino a 32 GB di RAM, hard disk o SSD fino a 1 TB, scheda video integrata o NVIDIA GeForce MX130, moduli per la connettività Gigabit Ethernet, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.1/5.0 e LTE, porte USB 3.1 Type-A, Type-C, HDMI e VGA, card reader, lettore di smart card e sensore per le impronte digitali.