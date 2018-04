Dell Precision 7730, 7530, 5530: workstation mobile

Nuove workstation mobile da Dell, soluzioni dedicate alla produttività in movimento: tra i modelli presentati figurano Precision 7730, Precision 7530 e Precision 5530, quest'ultima proposta anche nella versione convertibile 2-in-1. I display sono da 17,3 e 15,6 pollici (la risoluzione arriva al formato 4K), quindi per le unità più grandi è legittimo parlare di desktop replacement. Per quanto concerne la scheda tecnica sono presenti processori Intel Core i5, Core i7 e Core i9, GPU AMD Radeon Vega, NVIDIA Quadro o AMD Radeon Pro WX, fino a 64 GB di RAM, hard disk o SSD fino a 2 TB e moduli di ogni tipo per la connettività.