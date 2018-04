Cos’è il design per Google

"Organizzare le informazioni di tutto il mondo rendendole universalmente accessibili e utili". È questa da sempre la missione di Google, che ha mosso i suoi primi passi alla fine degli anni '90 come motore di ricerca, ma che oggi opera in pressoché qualsiasi ambito legato all'universo tecnologico (e non solo), con un raggio d'azione che continua a espandersi. Con questo filmato il gruppo di Mountain View cerca di spiegare, in soli due minuti e mezzo, quanti e quali siano le declinazioni del termine "design" per bigG e per chi vi lavora quotidianamente su piattaforme, prodotti e servizi.