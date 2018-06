Devil May Cry 5, il trailer di annuncio

A dieci anni di distanza dalla pubblicazione del quarto capitolo della serie (e a cinque dal reboot), nel corso della conferenza Microsoft all'E3 2018 si è assistito all'annuncio ufficiale di Devil May Cry 5. Dal primo trailer diffuso pare che il gameplay rimarrà fedele a quello dei suoi predecessori, con un'azione intensa e creature mostruose delle quali liberarsi con ogni mezzo possibile. Grande attenzione è riposta nel comparto grafico, per arrivare a ottenere un look quasi fotorealistico. La data di uscita è fissata per la primavera 2019 sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.