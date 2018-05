Dieci anni di Android: Open to the Future

"Il progetto Android ha preso il via con il semplice obiettivo di portare gli standard aperti nell'industria mobile". Così si apre il filmato che celebra i dieci anni del progetto, intitolato Open to the Future proprio per sottolineare la filosofia che da sempre contraddistingue la piattaforma. Oggi è il sistema operativo mobile più popolare al mondo, installato su dispositivi di ogni tipo, principalmente smartphone e tablet, ma non solo: anche set-top box e altri prodotti dedicati allo studio, all'intrattenimento e alla produttività. Si chiude così la prima decade per il robottino verde, che guarda avanti nel nome dell'apertura, dell'accessibilità e dell'innovazione.