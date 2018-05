La difficile convivenza tra automobilisti e ciclisti

Sempre più persone vivono quotidianamente l'ambito urbano, sempre più individui si mettono in viaggio sulle strade delle città, alla guida di veicoli differenti. Capita spesso che nascano incomprensioni o tensioni tra automobilisti e ciclisti, per una mancata precedenza o per l'invasione di una corsia. Ford punta a migliorare il rapporto tra questi due categorie, mettendo in campo un ambizioso progetto chiamato Share the Road. Tutto nasce da un presupposto: secondo l'Ovale Blu, consentire a più persone di pedalare in sicurezza, soprattutto per affrontare i piccoli spostamenti, finisce per avvantaggiare tutti.