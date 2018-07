Il display olografico di The Looking Glass

Uno schermo in grado di visualizzare oggetti e soggetti in tre dimensioni, da guardare da diverse prospettive in base all'angolo di osservazione: The Looking Glass è un display olografico, proposto sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter per la fase di finanziamento del progetto. Sarà disponibile in due versioni, con le prime 100 unità acquistate verranno spedite nel mese di settembre: quella più piccola ed economica da 8,9 pollici al prezzo di 600 dollari (399 dollari durante la campagna) e quella più grande e costosa da 15,9 pollici a 3.000 dollari (1.999 dollari per i pre-order).