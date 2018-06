Drift W1: i nuovi e-Skates di Segway

Dopo aver reinventato i pattini a rotelle e quelli in linea, Segway mette mano anche agli e-Skates, presentando i nuovi Drift W1. Un prodotto indossabile, da calzare, alimentato elettricamente e progettato in modo da garantire il massimo livello del comfort, ovviamente senza rinunciare al divertimento. Le ruote sono realizzate per assicurare stabilità durante il movimento, anche sui fondi più difficili. La presentazione ufficiale andrà in scena in occasione dell'evento IFA 2018 di Berlino. Al momento non è dato a sapere quando i Drift W1 saranno messi in vendita, né a quale prezzo.