Il drone Airbus Zephyr S a energia solare

Si chiama Zephyr S ed è un drone alquanto particolare progettato da Airbus: è alimento a energia solare, grazie ai pannelli posizionati sulle ampie ali che lo contraddistinguono. Ha battuto ogni record, rimanendo in volo per ben 25 giorni, ad un'altezza media pari a 70.000 piedi. Al momento si tratta di un prototipo, ma l'esercito britannico ne ha già ordinata un'unità che verrà impiegata in operazioni come il monitoraggio del territorio e la sorveglianza. Airbus ha inoltre in programma la realizzazione di un modello ancora più evoluto e potente, al momento noto con il nome in codice Zephyr T.