E3 2018: il trailer di Shadow of the Tomb Raider

Lara Croft è pronta a tornare in azione con Shadow of the Tomb Raider, protagonista all'E3 2018 con un nuovo trailer e informazioni inedite. Le premesse sono quelle di sempre e che in passato hanno decretato il successo della saga: antichi manufatti da ritrovare, tombe da saccheggiare e una quantità pressoché infinita di pericolosi nemici con i quali fare i conti. La protagonista è più matura e le atmosfere assumono un connotato dark. A livello di gameplay viene messa in evidenza la componente stealth. La data di uscita è fissata per il 14 settembre sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.