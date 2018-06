E3 2018: un trailer per Tom Clancy’s The Division 2

Ambientato in una Washington D.C. messa in ginocchio da una terribile pestilenza e afflitta dall'azione di gang intenzionate a conquistare il territorio, Tom Clancy's The Division 2 racconta le gesta della Divisione, chiamata questa volta a fronteggiare la più grave crisi nella storia del genere umano. A muovere il comparto grafico è il motore Snowdrop, in bella vista nel trailer rilasciato all'E3 2018. Lo sviluppo è curato dal team Massive Entertainment in partnership con altre software house di tutto il globo. L'uscita è fissata per il marzo 2019 su PC e console. Chi lo desidera potrà partecipare in anticipo alla fase beta per metterne alla prova il gameplay.