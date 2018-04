Fabio Chiusi: basta utopie e distopie

Ogni tanto cerchiamo la conferma di una presunta verità e dimentichiamo i fatti, e a volte ci dimentichiamo la verità e cerchiamo soltanto i fatti. Nel rapporto tra giornalismo e social network sembra caduta ogni prospettiva "falsificazionista", capace di capire che fatti e teorie esistono insieme. E sul gelo tra media e Facebook, il giornalista, poeta e saggista Fabi Chiusi denuncia una guerra tra media a cui non si dovrebbe partecipare: "Tutto questo non produce buon giornalismo". Molto di Cambridge Analytica è marketing degli ultimi decenni, e diventa strano e pericoloso se lo dipingi come uno scandalo: "Non sono contento del modo in cui operano i social media, ma nemmeno di come i media li raccontano".