Facebook Messenger: AR al servizio delle aziende

Dal palco della conferenza F8, Facebook ha annunciato una novità rivolta alle aziende: saranno in grado di promuovere i brand all'interno dell'applicazione e della piattaforma Messenger (oggi utilizzata da 1,3 miliardi di persone in tutto il mondo) sfruttando la realtà aumentata in combinazione con i messaggi di testo. Una nuova modalità di interazione con utenti e potenziali clienti, ad esempio per sponsorizzare il lancio di un prodotto o per attirare l'attenzione su un determinato servizio. Tra coloro che hanno già scelto di sperimentare la feature ci sono ASUS, Kia, Nike e Sephora.