Fallout 76: il trailer dell’E3 2018

Ambientato nell'West Virgina del 2102, Fallout 76 narra gli avvenimenti accaduti a un quarto di secolo di distanza dalla Grande Guerra e collocati cronologicamente prima degli altri capitoli della serie. La storia prende il via all'interno del Vault 76, per poi spostarsi nelle Wasteland. Si tratta di un titolo dalla natura online e il cui gameplay è caratterizzato dalle dinamiche tipiche del genere survival. La data di uscita è fissata per il 14 novembre 2018 sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo il trailer rilasciato da Bethesda Softworks in occasione dell'evento E3 2018 di Los Angeles.