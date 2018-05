Fallout 76, il trailer di presentazione

Fallout 76 è il nuovo titolo della saga post-apocalittica di Bethesda. Il trailer di presentazione non svela alcun dettaglio concreto sul gameplay, ma l'ambientazione sarà quella del Vault 76. Si parla di ricostruzione e di un nuovo inizio. Stando ai rumor potrebbe trattarsi di un online survival RPG, dunque caratterizzato da una marcata componente multiplayer. In sottofondo una reinterpretazione del grande classico "Take Me Home, Country Roads" di John Denver del 1971. Resta da capire se si tratterà di un nuovo capitolo della serie principale oppure di uno spinoff. Maggiori informazioni all'E3 2018.