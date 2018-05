I Mondiali di Russia su FIFA 18

Si chiama 2018 FIFA World Cup Russia ed è il corposo aggiornamento confezionato da EA Sports per FIFA 18 che porterà le 32 squadre, i 12 stadi che le ospiteranno e le emozioni dei Mondiali nella simulazione calcistica. Così anche i fan italiani delusi dall'assenza degli azzurri nella competizione potranno vivere in prima persone le sfide del torneo più importante del pianeta. Il pacchetto sarà messo a disposizione per il download gratuito a tutti coloro in possesso del titolo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch, a partire dal 29 maggio. Il testimonial scelto per l'annuncio è il campione portoghese del Real Madrid, CR7.