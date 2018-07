FIFA 19 e il sistema Active Touch

Tra le novità introdotte da EA Sports in FIFA 19 a livello di gameplay c'è anche il sistema Active Touch per il controllo della palla. Come mostra questo trailer, i giocatori avranno a disposizione nuovi metodi per ricevere un passaggio, attaccare e fronteggiare gli avversari con un dribbling, muovendosi in modo fluido e naturale. Ad esempio, in fase di stop sarà possibile eseguire una finta spingendo i difensori a spostarsi nella direzione sbagliata e spalancandosi così la strada verso la porta. La simulazione calcistica sarà disponibile per PC e console (anche Switch) a partire dal 28 settembre.