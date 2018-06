FIFA 19 sui campi della Champions League

La magia della Champions League per FIFA 19: EA Sports ha strappato alla serie concorrente la licenza ufficiale per il torneo più importante d'Europa. Questo primo trailer d'annuncio è tutto dedicato alla coppa dalle grandi orecchie, con protagonisti come il testimonial Cristiano Ronaldo e Neymar alle prese con difese avversarie da ridicolizzare. In chiusura anche la riproposizione videoludica della magia di CR7 a Torino, contro la Juventus, che pur avendo contribuito all'eliminazione dei bianconeri dalla competizione ha suscitato l'ammirazione e l'applauso di tutto lo stadio.