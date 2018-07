FIFA 19: un trailer per il sistema di tiro

Tra le novità introdotte dalla simulazione calcistica FIFA 19 a livello di gameplay c'è anche un sistema rivisitato per la gestione dei tiri: sarà necessario premere o rilasciare il pulsante con il giusto tempismo per avere maggiori probabilità di infilare la sfera in fondo alla rete, alle spalle del portiere. Questo il trailer pubblicato da EA Sports per illustrare cosa cambia, intitolato Timed Finishing. Nel filmato è possibile vedere anche il portoghese Cristiano Ronaldo vestire la maglia della Juventus e celebrare insieme ai suoi nuovi compagni di squadra il gol dell'argentino Paulo Dybala.