FIFA Mobile World Cup: i mondiali sullo smartphone

L'aggiornamento gratuito World Cup per FIFA Mobile porta i Mondiali di Russia 2018 su smartphone e tablet. In download per Android e iOS, il titolo permette di scendere in campo con una delle 32 nazionali che dalla prossima settimana si sfideranno per alzare al cielo il trofeo più importante del pianeta, ma non solo: sarà possibile cimentarsi anche con le formazioni che sono state escluse dalla competizione durante le qualificazioni (come Italia e Stati Uniti). Non mancano nemmeno le sfide multiplayer con la modalità VS Attacco per match veloci contro giocatori da tutto il mondo.