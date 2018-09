Final Fantasy 7, 9 e 10 su Nintendo Switch: trailer

Il video diffuso da Square Enix in occasione dell'annuncio di Final Fantasy 7, Final Fantasy 9 e Final Fantasy 10 in arrivo su Nintendo Switch. Saranno disponibili nel Nintendo eShop nel corso del 2019, consentendo dunque ai fan della serie di sperimentare nuovamente l'esperienza offerta da questi vecchi ma apprezzati titoli in una seconda casa, la nuova console Nintendo. Per qualche ragione non specificata, Final Fantasy 8 non è incluso nella lineup.