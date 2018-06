Find X: intervista a Daniele Caso, PR Manager OPPO

L'Italia è uno dei primi quattro paesi scelti da OPPO per il suo debutto ufficiale in Europa. Abbiamo incontrato il PR Manager del gruppo, Daniele Caso, per porgli qualche domanda sulla filosofia dell'azienda e sui suoi piani riguardanti il nostro territorio. Nell'occasione abbiamo anche toccato con mano il nuovo Find X, uno smartphone che si distingue grazie a una peculiarità unica che ne caratterizza il design: i moduli fotografici (sia quello anteriore sia quelli posteriori) sono integrati in un meccanismo a scomparsa, attivabile quando necessario in soli 0,6 secondi, che una volta svolta la propria funzione torna a nascondersi all'interno della scocca. In questo modo è stato possibile ottenere un dispositivo davvero bordeless, con il rapporto screen-to-body che arriva al 93,8%.