Firefox: Mozilla lancia Lockbox per iOS

Lockbox è una funzionalità introdotta da Mozilla e al momento disponibile esclusivamente su dispositivi mobile con piattaforma iOS (in futuro arriverà anche su Android), che permette di utilizzare le password salvate nel browser Firefox durante la navigazione per effettuare il login in qualsiasi app. Come si può intuire già dal nome può essere paragonata a una sorta di cassaforte nella quale custodire i propri codici in modo sicuro, grazie all'impiego della crittografia a 256-bit. La feature è il risultato delle sperimentazioni condotte all'interno del programma Test Pilot introdotto dalla software house circa due anni fa.