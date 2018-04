Come funzionano i flag di YouTube

Nel solo Q4 2017 sono stati eliminati quasi 8,3 milioni di video caricati su YouTube, poiché ritenuti in violazione delle linee guida dettate dalla piattaforma. Gran parte di questi sono stati identificati in modo del tutto automatico dagli algoritmi di machine learning, mentre altri segnalati direttamente dalla community di utenti. Con questo filmato il gruppo di Mountain View spiega nel dettaglio come avviene la procedura e sottolinea l'impegno del proprio team al fine di mantenere il servizio al sicuro da malintenzionati, da campagne di spam e dalla condivisione di contenuti offensivi o violenti.