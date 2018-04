Flickr e SmugMug, insieme

La piattaforma SmugMug annuncia l'acquisizione di Flickr, con l'obiettivo di dar vita a una delle più grandi community online dedicate al mondo della fotografia. Non è stato diffuso alcun dettaglio in merito all'entità dell'investimento economico messo sul piatto per portare a termine l'operazione. I due servizi, almeno in un primo momento, continueranno a operare come sempre fatto e in modo del tutto indipendente. Prende così vita una realtà che punta a conquistare tutti gli appassionati e i professionisti del mondo imaging, offrendo loro strumenti dedicati alla condivisione delle immagini.