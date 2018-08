Un trailer per Football Manager 2019

Sports Interactive e SEGA annunciano in via ufficiale Football Manager 2019, il nuovo titolo della serie più amata da tutti gli allenatori di calcio virtuali. Tra le novità introdotte un nuovo look, il pensionamento del Manager Man sulla copertina e l'ottenimento della licenza per riprodurre il campionato della Bundesliga nei minimi dettagli. La data di uscita è fissata per il 2 novembre: da allora sarà possibile scendere in campo schierando la formazione migliore per fronteggiare le squadre avversarie e affrontare intense sessioni di calciomercato per rafforzare la propria rosa.