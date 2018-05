Ford presenta la tecnologia Feel the View

È una tecnologia sviluppata da Ford con l'obiettivo di fornire a tutti, anche a coloro che hanno problemi più o meno gravi all'apparato visivo, la possibilità di conoscere l'ambiente che circonda il veicolo in cui viaggiano. Il dispositivo progettato si chiama Feel the View e di fatto trasforma le immagini di un panorama in vibrazioni apprezzabili attraverso il tatto, fornendo inoltre un feedback audio che descrive tramite gli speaker dell'auto elementi come il profilo di una montagna o una cima innevata. L'iniziativa ha matrice italiana, come si può sentire nel filmato di presentazione condiviso dall'automaker.