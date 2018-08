Fortnite: al via la beta su Android, per tutti

Il titolo videoludico del momento, quel Battle Royale capace di tenere incollati allo schermo milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo, abbraccia anche l'universo mobile del robottino verde: Epic Games annuncia l'inizio della fase beta per l'edizione Android di Fortnite. Per farne parte e lanciarsi subito nelle adrenaliniche sfide offerte dal gioco è necessario richiedere un invito tramite email. L'applicazione non viene infatti distribuita attraverso la piattaforma Play Store di Google, bensì tramite un link che porta al download direttamente dai server ufficiali della software house. Il gameplay è quello ormai ben noto.