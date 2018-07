Fortnite: al via la Stagione 5, il trailer

Sfide a tema Far West, location inedite, nuovi oggetti e armi, un kart su cui salire nella modalità Battle Royale: sono alcune delle novità introdotte dalla software house Epic Games in Fortnite con l'avvio della Stagione 5. Tra i nuovi luoghi da visitare ci sono Lazy Links, Paradise Palms e un bioma del deserto. Sono stati inoltre apportati bilanciamenti e parziali modifiche agli equipaggiamenti, senza dimenticare alcune migliorie di stampo tecnico legate alla correzione dei bug riscontrati su tutte le versioni del titolo. Ecco il trailer ufficiale in italiano che riassume tutte le novità.