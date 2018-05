Fujifilm instax SQUARE SQ6: instantanea analogica

Piccola, quadrata, istantanea e analogica: la nuova Fujifilm instax SQUARE SQ6 rende omaggio a un'epoca che sembra ormai lontana della fotografia, quando ancora il digitale non aveva preso il sopravvento. Gli scatti vengono stampati su pellicole in formato 1:1, con possibilità di realizzare macro, doppie esposizioni e paesaggi. Non manca nemmeno una modalità dedicata agli amanti dei selfie, in questo caso con un esito decisamente old school e senza possibilità di condivisione sui social. Completano la dotazione tra filtri colore da applicare manualmente al flash. Il lancio è fissato per il 25 maggio, al prezzo di 130 dollari negli Stati Uniti.