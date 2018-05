Fujifilm X-T100, una mirrorless dallo stile rétro

Sensore da 24,2 megapixel in formato APS-C, connettività Bluetooth e display che ruota in ogni direzione per semplificare lo scatto dei selfie: Fujifilm X-T100 è una nuova mirrorless piccola e dallo stile rétro, pienamente compatibile con l'intera gamma di ottiche della linea X Mount. Può anche registrare video in formato 4K o a risoluzione Full HD arrivando a 100 fps per creare suggestivi slow motion. Sul mercato dal giugno 2018, sarà proposta al lancio al prezzo di 619,99 euro per il solo corpo macchina oppure a 719,99 euro nel kit che comprende l'obiettivo XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ.